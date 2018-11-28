Череповчане в тапках угнали Ладу Приору

СЕГОДНЯ 17:25 2018-11-28T17:49:58+03:00

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В Череповце злоумышленники угнали Ладу Приору. Звонок об этом поступил сотрудникам Росгвардии.

Как оказалось, разыскиваемая машина попала в аварию с Газелью. Когда на место ДТП приехали сотрудники Росгвардии, то увидели, что нетрезвая женщина сидела на пассажирском кресле, а водитель успел убежать.

Как выяснилось, пассажирка с водителем выпивали в компании друзей, после чего им захотелось покататься на машине знакомого без его разрешения, прямо в домашней одежде и тапках они отправились на автопрогулку.

В результате череповчанка была передана в отдел полиции. А сбежавший 27-летний водитель был объявлен в розыск, сейчас он задержан.

В отношении них возбуждено уголовное дело по факту незаконного завладения авто без цели хищения. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.