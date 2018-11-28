В Череповце ликвидировали канал распространения наркотиков

СЕГОДНЯ 17:15 2018-11-28T18:14:41+03:00

Задержаны шесть покупателей и три продавца

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В Череповце ликвидирован канал распространения наркотиков. Подозреваемые задержаны.

По данным Управления Росгвардии по Вологодской области, при поддержке бойцов ОМОН в Череповце была задержана преступная группировка, которая занималась сбытом наркотических средств.

В ходе спецоперации в местах указанных «закладок» задержаны 6 человек. Через них сотрудникам удалось выйти на распространителей. Ими оказались две череповчанки 35 и 39 лет, а также их приятель – 39-летний мужчина. Вместе они занимались распространением синтетических и растительных наркотиков посредством оборудования тайников.

В отношении поставщиков возбуждено 4 уголовных дела, им грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Покупатели наркотических средств отделались только административной ответственностью.