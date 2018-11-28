2018-11-28T16:10:21+03:00
Общество

В Вологде конкурс помог стать детям заметнее и моднее

ГИБДД подвели итоги конкурса
Мария Малютина
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Фантазии детей можно только позавидовать!Фантазии детей можно только позавидовать!
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В Вологде закончился конкурс "Стань заметней и моднее". Он направлен на снижение аварий и детских травм на дорогах.

Управление образования и ГИБДД подвели итоги городского конкурса среди школ и детских садов.

Организаторы попросили изготовить вещи со светоотражающими элементами. Дети делали игрушки, брелоки, которые можно закрепить на верхней одежде и рюкзаках.

Всего было изготовлено около 130 работ. Они соревновались в таких номинациях как «Лучший дизайнер световозвращающего брелока», «Самый заметный и модный класс или группа».

Организаторы отметились учеников школ №33, 28, 26, 20, 10 , а также воспитанников детских садов №105,84,55,43.

Светоотражающие элементы помогают пешеходам в темное время суток быть заметными на дорогах, так что кому-то они помогут спасти жизнь.

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