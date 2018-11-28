В Вологде конкурс помог стать детям заметнее и моднее
В Вологде закончился конкурс "Стань заметней и моднее". Он направлен на снижение аварий и детских травм на дорогах.
Управление образования и ГИБДД подвели итоги городского конкурса среди школ и детских садов.
Организаторы попросили изготовить вещи со светоотражающими элементами. Дети делали игрушки, брелоки, которые можно закрепить на верхней одежде и рюкзаках.
Всего было изготовлено около 130 работ. Они соревновались в таких номинациях как «Лучший дизайнер световозвращающего брелока», «Самый заметный и модный класс или группа».
Организаторы отметились учеников школ №33, 28, 26, 20, 10 , а также воспитанников детских садов №105,84,55,43.
Светоотражающие элементы помогают пешеходам в темное время суток быть заметными на дорогах, так что кому-то они помогут спасти жизнь.