Общество защиты животных "Велес" подвело итоги акцию по сбору вторсырья

СЕГОДНЯ 13:46 2018-11-28T13:56:42+03:00

На попечении общества более 500 животных

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ОЗЖ «Велес» подвело итоги акции по сбору вторсырья.

В выходные в Вологде вологжане помогали обществу защиты животных. Волонтеры приносили бумагу и пластик. За сданное вторсырье, а его набралось 2, 2 тонны, было выручено 11 тысяч рублей.

Люди приносили и просто пожертвования. Все 9,5 тысяч рублей ушли на оплату ветеринарной клиники.

Напомним, на попечении «Велеса» находится примерно 270 собак и 240 кошек. Акции и волонтерская работа помогают ему справляться с трудностями.

Акции по сбору вторсырья способствуют не только доброму делу помощи животных, но и хорошо сказываются на экологии. Как правило, они проводятся в нескольких точках города.

Следующая акция пройдет с 25 по 27 декабря этого года.