Дорогую куртку присмотрели и выкрали в школьной раздевалке вологодские подростки
Вологодская полиция сообщила о раскрытии кражи из школьной раздевалки. Дорогостоящую вещь - куртку - вернули хозяину, а его мама направила благодарственное письмо руководству полиции.
Как выяснилось, модную вещь похитили два подростка. Они заходили в раздевалку, приметили завидную вещь и, воспользовавшись моментом, заменили ее.
Подозреваемые, два несовершеннолетних, часто бывали в этой школе, хотя сами там не учились. Им еще нет и 14 лет, так что к ним будут применены лишь меры воспитательного характера.
Мама ребенка, у которого украли куртку, поблагодарила полицейских за оперативную работу и направила благодарственное письмо в адрес руководства управления внутренних дел.