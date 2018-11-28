2018-11-28T12:58:50+03:00
Происшествия

Дорогую куртку присмотрели и выкрали в школьной раздевалке вологодские подростки

Полиция поймала воришек по горячим следам
Иван Чухнин
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Вологодская полиция сообщила о раскрытии кражи из школьной раздевалки. Дорогостоящую вещь - куртку - вернули хозяину, а его мама направила благодарственное письмо руководству полиции.

Как выяснилось, модную вещь похитили два подростка. Они заходили в раздевалку, приметили завидную вещь и, воспользовавшись моментом, заменили ее.

Подозреваемые, два несовершеннолетних, часто бывали в этой школе, хотя сами там не учились. Им еще нет и 14 лет, так что к ним будут применены лишь меры воспитательного характера.

Мама ребенка, у которого украли куртку, поблагодарила полицейских за оперативную работу и направила благодарственное письмо в адрес руководства управления внутренних дел.

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