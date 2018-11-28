Центральная часть Вологды осталась без воды до 18 часов

СЕГОДНЯ 12:48 2018-11-28T12:50:13+03:00

Работы по устранению прорыва уже ведутся

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В Вологде, в центре города, случился прорыв на водопроводе диаметром 100 мм. Поэтому центральная часть Вологды осталась без воды. Работы по устранению прорыва уже ведутся и закончатся, ориентировочно, к 18 часам вечера.

Сейчас аварийная служба МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» работает на улице Предтеченская, 60.

По причине ремонтных работ без воды остались 13 домов: на улицах Козленская, 6, 24, 25, 25а, Предтеченская, 60, 62, 64, 64а, 71а, Герцена, 1, 1а, 16, 27.

Специалисты выясняют причину аварии.

Узнать полную информацию и подать заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской службы «Вологдагорводоканала»: 75-72-15