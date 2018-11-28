Вологжанин неудачно припарковался и попался на угоне машины

СЕГОДНЯ 12:43 2018-11-28T12:43:20+03:00

Подозрительный ВАЗ- 2107 был замечен в одном из вологодских дворов

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Во время патрулирования центральной части города, полицейские увидели неумелое вождение машиной. Её водитель, после попытки заехать в соседний двор, столкнулся с припаркованным автомобилем марки "Шевроле".

Поэтому сотрудники полиции подъехали к месту ДТП и вызвали ДПС. К полицейским из ВАЗ вышел нетрезвый мужчина. Пройти проверку на алкотестере он отказался.

Как выяснили сотрудники ППСП, автомобиль числился в угоне, заявление о котором только что поступило в полицию.

По словам мужчины, ему просто захотелось покататься. Открыть машину ему удалось с помощью отвертки.

Как выяснилось, ранее у мужчины уже были проблемы с законом.

В его отношения был составлен протокол за непрохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы до 4 лет.