Вологжанин неудачно припарковался и попался на угоне машины
Во время патрулирования центральной части города, полицейские увидели неумелое вождение машиной. Её водитель, после попытки заехать в соседний двор, столкнулся с припаркованным автомобилем марки "Шевроле".
Поэтому сотрудники полиции подъехали к месту ДТП и вызвали ДПС. К полицейским из ВАЗ вышел нетрезвый мужчина. Пройти проверку на алкотестере он отказался.
Как выяснили сотрудники ППСП, автомобиль числился в угоне, заявление о котором только что поступило в полицию.
По словам мужчины, ему просто захотелось покататься. Открыть машину ему удалось с помощью отвертки.
Как выяснилось, ранее у мужчины уже были проблемы с законом.
В его отношения был составлен протокол за непрохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства.
Возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы до 4 лет.