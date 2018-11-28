ХК "Северсталь" назначил Андрея Разина главным тренером команды

СЕГОДНЯ 12:38 2018-11-28T12:38:56+03:00

Завтра у него -дебют в матче со "Спартаком"

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Стало известно о назначении в ХК "Северсталь". Главным тренером команды стал Андрей Разин. Нгапомним, с 12 ноября командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Павел Торгаев. За это время прошли 7 матчей, 6 из которых закончились для желто-черных поражением. В итоге после 33 матчей у команды 20 очков и последнее место в Западной конференции.

Как сообщает официальный сайт клуба, в тренерском штабе команды остаются Евгений Михалкевич, Андрей Карпин и Игорь Захаров.

Андрею Разину 45 лет. Он работал в «Кристалле» (Саратов), «Ижстали», «Автомобилисте», «Югре» и «Адмирале».

Дебют Разина в новом клубе состоится на выезде уже завтра, 29 ноября, в матче со «Спартаком» в Москве.