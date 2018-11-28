В Череповце под колесами на зебре погибла 30-летняя женщина
Водителем смертельного авто был 24-летний парень
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В Череповце под колесами иномарки насмерть сбили молодую женщину-пешехода.
ЧП случилось 28 ноября рано утром. Об этом сообщает ОГИБДД по Череповцу.
В 7:40 по улице Олимпийской около дома 53 двигался под управлением 24-летнего мужчины автомобиль «Шкода Рапид». А 30-летняя женщина переходила дорогу по "зебре", не оборудованной светофорами.
Врачи скорой помощи, приехавшие на вызов, могли только констатировать смерть.
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