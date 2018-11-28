В Череповце под колесами на зебре погибла 30-летняя женщина

СЕГОДНЯ 12:20 2018-11-28T12:27:46+03:00

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В Череповце под колесами иномарки насмерть сбили молодую женщину-пешехода.

ЧП случилось 28 ноября рано утром. Об этом сообщает ОГИБДД по Череповцу.

В 7:40 по улице Олимпийской около дома 53 двигался под управлением 24-летнего мужчины автомобиль «Шкода Рапид». А 30-летняя женщина переходила дорогу по "зебре", не оборудованной светофорами.

Врачи скорой помощи, приехавшие на вызов, могли только констатировать смерть.

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