Муж нарушительницы ПДД напал на инспекторов ДПС с палкой
Вологжанин попал под статью, защищая жену от полицейских Женщина нарушила правила дорожного движения. Теперь мужчина может сесть лет на пять. Об этом сообщает областное управление следственного комитета.
Инцидент произошел в Вологодском районе 10 ноября возле одной из деревень.
Два инспектора ДПСостановили нарушительницу и оформляли документы. 42-летний супруг нарушительницы решил спасти ее от полиции, сначала пререкался, а затем схватил палку и замахнулся на одного из полицейских. При этом он высказывал угрозы.
Мужчину успокоили, однако было заведено уголовное дело.
Ему грозит серьезное наказание. За угрозу применения насилия к представителям власти он может быть оштрафован - сумма штрафа до 200 тысяч рублей или даже лишен свободы на срок до пяти лет.