Муж нарушительницы ПДД напал на инспекторов ДПС с палкой

СЕГОДНЯ 11:56 2018-11-28T11:57:16+03:00

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Вологжанин попал под статью, защищая жену от полицейских Женщина нарушила правила дорожного движения. Теперь мужчина может сесть лет на пять. Об этом сообщает областное управление следственного комитета.

Инцидент произошел в Вологодском районе 10 ноября возле одной из деревень.

Два инспектора ДПСостановили нарушительницу и оформляли документы. 42-летний супруг нарушительницы решил спасти ее от полиции, сначала пререкался, а затем схватил палку и замахнулся на одного из полицейских. При этом он высказывал угрозы.

Мужчину успокоили, однако было заведено уголовное дело.

Ему грозит серьезное наказание. За угрозу применения насилия к представителям власти он может быть оштрафован - сумма штрафа до 200 тысяч рублей или даже лишен свободы на срок до пяти лет.