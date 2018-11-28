Торговец наркотиками зарезал собутыльника прямо во дворе жилого дома в Вологде

СЕГОДНЯ 10:40 2018-11-28T12:09:15+03:00

Скоро он предстанет перед судом

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Бывший торговец наркотиками схватил нож и зарезал собутыльника. ЧП случилось 7 сентября в Вологде на улице Трактористов.

Как сообщает областное управлениие следственного комитета, вологжане 19 и 25 лет выпивали во дворе одного их многоквартирных домов.

Во время ссоры 19-летний вытащил нож и ударил им в живот своему товарищу.

Он истек кровью прямо во дворе. Оказалось, что убийца уже сидел за сбыт наркотиков.

Скоро он предстанет перед судом как обвиняемый в убийстве.