Торговец наркотиками зарезал собутыльника прямо во дворе жилого дома в Вологде
Скоро он предстанет перед судом
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Бывший торговец наркотиками схватил нож и зарезал собутыльника. ЧП случилось 7 сентября в Вологде на улице Трактористов.
Как сообщает областное управлениие следственного комитета, вологжане 19 и 25 лет выпивали во дворе одного их многоквартирных домов.
Во время ссоры 19-летний вытащил нож и ударил им в живот своему товарищу.
Он истек кровью прямо во дворе. Оказалось, что убийца уже сидел за сбыт наркотиков.
Скоро он предстанет перед судом как обвиняемый в убийстве.