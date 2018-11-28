2018-11-28T09:15:01+03:00
Спорт

ХК "Северсталь" проиграл шестой раз подряд

На сей раз - "Бархысу"
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Очередная встреча ХК "Северсталь", на сей раз с "Барысом", закончилась поражением.

У себя дома, матч проходил в Ледовом дворце, череповчане проиграли со счетом 3:5.

Успешную атаку гости провели на 7-й минуте. На 13-й минуте Юрий Трубачев сравнял счет. Во втором периоде в ворота влетели еще 3 шайбы.

В последнем Матей Странски и Руслан Карлин попытались бороться за побкду, закинув по шайбе.

Но на 60-й минуте Мэтта Фреттина забил еще один гвоздь в победу "Барыса".

Итог встречи — 5:3.

Это стало шестрое поражение череповчан подряд.

У них 12-й строчка Западной конференции и 20 очков.

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