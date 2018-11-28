ХК "Северсталь" проиграл шестой раз подряд
На сей раз - "Бархысу"
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Очередная встреча ХК "Северсталь", на сей раз с "Барысом", закончилась поражением.
У себя дома, матч проходил в Ледовом дворце, череповчане проиграли со счетом 3:5.
Успешную атаку гости провели на 7-й минуте. На 13-й минуте Юрий Трубачев сравнял счет. Во втором периоде в ворота влетели еще 3 шайбы.
В последнем Матей Странски и Руслан Карлин попытались бороться за побкду, закинув по шайбе.
Но на 60-й минуте Мэтта Фреттина забил еще один гвоздь в победу "Барыса".
Итог встречи — 5:3.
Это стало шестрое поражение череповчан подряд.
У них 12-й строчка Западной конференции и 20 очков.