Появилось видео: вор крестится, перед тем, как присвоить пожертвование

СЕГОДНЯ 18:50 2018-11-27T18:50:48+03:00

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Видео с камеры наблюдения распротранило Управление внутренних дел Вологодской области. На нем видно, как к храму подходят два человека. Один из них, истово молится перед входом в храм, склоняется в глубоком поклоне.

Как сообщала "Комсомолка", в Лазаревском храме ночью из тайничка исчезли пожертвования. Подозрения пали на мужчину, который помогал при храме, выполняя хозяйственные работы.

Как выяснилось, они с товарищем выпивали, а когда алкоголя не хватило, он вспомнил о пожертвованиях. Тогда они пошли к храму...

Но воришку вычислили быстро: лишь немногмие знали, где хранится ключ от ящика для сбора денег. Доказательством стала и эта видеозапись.

Как оказалось, уловом мужчины стали 400 рублей. Его задержала полиция.

Напомним, Лазаревский храм находится в Вологде возле парка Мира, в конце улицы Бурмагминых.