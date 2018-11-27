Шах и мат: концерт Хаски в Вологде отменен

СЕГОДНЯ 18:10 2018-11-27T18:10:13+03:00

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В Вологде отменен концерт рэпера Хаски.

Как сообщает Вологодский клуб «Party club X.O.», концерта рэпера Хаски не будет - ибо в противном случае его могут закрыть.

Накануне на страничке уполномоченного по правам ребенка в Вологодской области Ольги Смирновой в социальной сети "ВКонтакте" сообщалось, что жители Вологды попросили ее добиться отмены концертов рэпера Хаски и группы «Френдзона».

Родителей культурной столицы Русского Севера возмутило, что в текстах исполнителей содержится запрещенная информация. Обдусмен попросила прокуратуру и Роскомнадзор провести соответствующую проверку.

Как сообщает портал «ГородВо», ссылаясь на клуб «Party club X.O.», решение об отмене концерта было принято еще на прошлой неделе. Тексты песен, которыми был намерен порадовать горожан Хаски, прошли проверку в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции городского УВД. При этом эксперты усмотрели нарушения законодательства.

По словам организаторов, если все-таки провести концерт рэпера с таким репертуаром - значит, нарушить закон. В наказание клуб могут и прикрыть.

«Концерт на 2 декабря отменен. По поводу возврата билетов ничего сообщить не можем — мы не занимались их распространением, просто предоставляли площадку для выступления», — публикует портал «ГородВо» заявление клуба.

Между тем на страничке омбудсмена фанаты рэпера активно высказывают свое неудовольствие.

Макс Коннов пишет:

"...Такие, как вы, уничтожаете культуру, а следовательно, и Россию... . ...единственное, чем вы занимаетесь - это сеете ненависть и топчите всё живое.

Александр Алексеев подсказывает:

"В таком случае стоит запретить например концерт Стаса Михайлова. Я не поленился и поискал тексты его песен. Вот пропаганда аморального поведения в песне «Я столько не выпью»:

Раздеться бы, снять бы с себя все надежды,

И в город, как зверь убежать без одежды.

Про все человечьи порезы забыть бы,

Но я столько не выпью!

Так что возможно, Вологда не остановится в своих карательных мерах в отношении звезд шоу-бизнеса.