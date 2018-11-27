В Вологде ищут Анатолия Пасечного
Он ушел из дома и не вернулся
Полиция распространила фото пропавшего.
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Отдел УМВД России по Вологодской области объявил розыск мужчины, пропавшего 22 ноября.
Вечером Анатолий Васильевич Пасечный не вернулся домой, родственники объявили тревогу. Выглядит мужчина на 30-35 лет, его рост примерно 175 см, он худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза серые.
Анатолий был одет в черную шапку, черную спортивную куртку с синими вставками, джинсы и кроссовки с белой подошвой, - сообщает пресс-служба УМВД.
Убедительная просьба ко всем, кто имеет информацию о его местоположении, сообщить в полицию, либо по телефонам (8172) 76-31-14, 8-953-518-27-64