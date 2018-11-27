В Череповце легковушка протаранила остановку
Разбиты и автомобиль, и остановка.Фото: по Череповцу ОГИБДД
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В Череповце иномарка врезалась в автобусную остановку. Серьезно травмирован водитель. Как оказалось, наперерез иномарке выехал грузовик.
ДТП случилось 27 ноября в 9:45 у дома 65 по Северному шоссе. Как сообщает отдел ГИБДД Череповца, 33-летний водитель МАЗа с прицепом выезжал с прилегающей территории и не уступил движущемуся по главной дороге «Форд Фьюжн» .
За рулем "Форда" был 36- летний мужчина. Уходя от столкновения, он резко затормозил, автомобиль занесло и он въехал в автобусную остановку.
У водителя легковушки перелом ребер, ушибы спины, рука и лица.
Информации о других пострадавших нет.