2018-11-27T16:06:37+03:00
Происшествия

В Череповце легковушка протаранила остановку

Иван Чухнин
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Разбиты и автомобиль, и остановка.Разбиты и автомобиль, и остановка.Фото: по Череповцу ОГИБДД
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В Череповце иномарка врезалась в автобусную остановку. Серьезно травмирован водитель. Как оказалось, наперерез иномарке выехал грузовик.

ДТП случилось 27 ноября в 9:45 у дома 65 по Северному шоссе. Как сообщает отдел ГИБДД Череповца, 33-летний водитель МАЗа с прицепом выезжал с прилегающей территории и не уступил движущемуся по главной дороге «Форд Фьюжн» .

За рулем "Форда" был 36- летний мужчина. Уходя от столкновения, он резко затормозил, автомобиль занесло и он въехал в автобусную остановку.

У водителя легковушки перелом ребер, ушибы спины, рука и лица.

Информации о других пострадавших нет.

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