Первые новогодние базары появятся в Вологде в средине декабря

СЕГОДНЯ 14:50 2018-11-27T14:50:53+03:00

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Зеленые ёлочки, сувениры и аксессуары к празднику начнут продавать в Вологде. В отличие от европейских городов мы открываем новогодние распродажи на месяц позже: в средине декабря. Сейчас городские власти определяют места для торговли и выписывают разрешения. Купить новогоднюю красавицу можно будет в любом районе города. Всего предусмотрено более 20 торговых павильонов для удобства вологжан.

Напомним, что местным предпринимателям можно вырубать хвойные породы на участках, разрешенных к расчистке и только, имея на руках, порубочный билет. Это территории Вологодского, Грязовецкого, Междуреченского, Усть-Кубенского и Харовского районов. Сотрудники УМВД напоминают, что нарушители могут попасть на штраф от 3 до 5 тысяч рублей