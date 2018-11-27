Череповецкую школу закрыли из-за острой кишечной инфекции

СЕГОДНЯ 14:40 2018-11-27T14:40:43+03:00

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15 детей, 11 из которых госпитализированы, заболели острым гастроэнтеритом в череповецкой школе №10.

Было принято о закрытии учреждения на карантин. Однако дети продолжают учебу дистанционно. С учителями школьники контактируют по «Скайпу», а домашнее задание публикуется в интернете, на сайте учреждения.

Острая кишечная инфекция, вызвавшая недомогание, выявлена среди учеников разных классов. А вот причины вспышки санитарные врачи пока не могут установить.

Сейчас мсследуются пробы, взятые в столовой, а каждого заболевшего распрашивают о всех контактах.

"Пока результатов нет. Пока рано говорить, из-за чего все произошло. Когда мы будем знать, что ситуация стабилизировалась, новых случаев заболевания нет, тогда и можно говорить о снятии карантина", — приводит официальный сайт Череповца слова начальника отдела Роспотребнадзора Лаура Петрова.