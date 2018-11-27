2018-11-27T17:43:52+03:00
Общество

Вопросы коррупции в сфере образования поднимутся на Вологодчине

Областная прокуратура организует «горячую линию» 29 ноября
Иван Чухнин
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В областной прокуратуре намерены бороться с коррупцией в сфере образования. Для этого они просят помощи граждан: в ведомстве открыта "горячая линия".

Как сообщает сайт прокуратуры, по результатам «горячей линии» при поступлении сведений о нарушениях законодательства будут организованы проверки, а при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

Пресс-служба прокуратуры Вологодской области сообщает номер телефона, по которому можно обратиться 29 ноября: (8-8172) 72-80-66.

Звонок нужно сделать с 9 до 13 часов.

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