2018-11-27T13:46:18+03:00
Происшествия

Пенсионеры перевернулись на автомобиле под Вологдой у железнодорожного переезда

Иван Чухнин
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В Вологде машина съехала в кювет и перевернулась. ЧП случилось у железнодорожного переезда. В ЧП, которое произошло 26 ноября, пострадали два пенсионера.

Как сообщает ГМБДД Вологодского района, утром, около 8:15, на автодороге Никифорово — Дудинское — Майский около железнодорожного переезда перевернулась Лада Гранта.

По предварительным данным, водитель, мужчина 71-лет, не справился с управлением, потому авто оказалась на крыше. В аварии пострадал и водитель, и его 69-летняя пассажирка.

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