2018-11-27T14:28:35+03:00
Общество

Череповецкую фирму оштрафовали за бизнес на материнском капитале

Мария Малютина
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Прокуратура выявила нарушение в ведении бизнеса с материнским капиталом в Череповецком районе.

Проверка выяснила, что ООО «Град» заключило 15 договоров потребительского займа за счет материнского капитала. Деньги тратились на приобретение и строительство недвижимости.

Однако общество не имело прав на такую деятельность, так как не обладало статусом кредитной или финансовой организации.

В результате заместитель директора и само предприятие ООО «Град» были оштрафованы за административное правонарушение. Размер штрафов - 20 000 и 200 000 рублей.

Руководитель организации также привлечен к ответственности.

Отныне займы в счет маткапитала предприятие больше не дает.

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