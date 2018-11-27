Череповецкую фирму оштрафовали за бизнес на материнском капитале
Прокуратура выявила нарушение в ведении бизнеса с материнским капиталом в Череповецком районе.
Проверка выяснила, что ООО «Град» заключило 15 договоров потребительского займа за счет материнского капитала. Деньги тратились на приобретение и строительство недвижимости.
Однако общество не имело прав на такую деятельность, так как не обладало статусом кредитной или финансовой организации.
В результате заместитель директора и само предприятие ООО «Град» были оштрафованы за административное правонарушение. Размер штрафов - 20 000 и 200 000 рублей.
Руководитель организации также привлечен к ответственности.
Отныне займы в счет маткапитала предприятие больше не дает.