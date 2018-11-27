Вологжанка осуждена за смерть 5-летней дочки

СЕГОДНЯ 13:04 2018-11-27T13:04:05+03:00

Женщина была пьяна и не досмотрела за малышкой

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31-летняя мама ответит за трагедию, случившемся с её ребёнком 14 августа.

В тот день она положила малышку спать на кухню и открыла форточку. Все бы могло быть нормально, если бы выпившая женщина не уснула сама. По данным Следственного комитета СУ СК по Вологодской области, 5-летняя девочка проснулась под утро и не разбудила спящую мать. Она стала играть в комнате одна, а потом забралась на подоконник, не удержалась и выпала из окна 9-го этажа.

Тело ребенка нашли прохожие, которые шли на работу по улице Фрязиновской.

Женщине предъявлено обвинение о причинении смерти по неосторожности. Несознательной родительнице суд назначил 1 год исправительных работ условно с испытательным сроком в 2 года.