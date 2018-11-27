2018-11-27T13:04:05+03:00
Происшествия

Вологжанка осуждена за смерть 5-летней дочки

Женщина была пьяна и не досмотрела за малышкой
Светлана СИНЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

31-летняя мама ответит за трагедию, случившемся с её ребёнком 14 августа.

В тот день она положила малышку спать на кухню и открыла форточку. Все бы могло быть нормально, если бы выпившая женщина не уснула сама. По данным Следственного комитета СУ СК по Вологодской области, 5-летняя девочка проснулась под утро и не разбудила спящую мать. Она стала играть в комнате одна, а потом забралась на подоконник, не удержалась и выпала из окна 9-го этажа.

Тело ребенка нашли прохожие, которые шли на работу по улице Фрязиновской.

Женщине предъявлено обвинение о причинении смерти по неосторожности. Несознательной родительнице суд назначил 1 год исправительных работ условно с испытательным сроком в 2 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионеры перевернулись на автомобиле под Вологдой у железнодорожного переезда
В Бабаево взломали школьную столовую и украли продукты на 10 тысяч рублей
В Череповце задержали дебошира из кафе на автозаправке
Житель Шекснинского района сексуально развращал свою 13-летнюю дочь
В Вологде трудник украл пожертвования из храма
"Форд" врезался в опору на Октябрьском мосту
Кваритры получили вологодские сироты
Трое детей оказались в кювете под Вологдой
Вологжане смогут записаться к врачу на новом сайте
Незаконную мигрантку из Китая обнаружили в поселке Кипелово
Под лед реки Вологды провалился мужчина
Пьяный вологжанин выломал чужие двери
Дорогой «Ланд Крузер» у вологжанки могут отнять за долги
Пролечить наркомана и правильно питаться поможет «Телефон здоровья» в Вологде