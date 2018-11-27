В Бабаево взломали школьную столовую и украли продукты на 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:57 2018-11-27T12:58:09+03:00

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В Бабаево, в школе №3, была обворована школьная столовая. Были похищены продукты питания на сумму более 10 тысяч рублей.

В районный отдел МВД с заявлением о краже обратилась работница школы. Она рассказала, что утром пришла на работу и обнаружила, что входная дверь была выломана. На место происшествия прибыла полиция. Было установлено, что злоумышленники проникли в здание школы ночью, взломав при этом дверь запасного выхода.

Следственно-оперативная группа выяснила, что преступниками могут быть два местных жителя двадцати и двадцати трех лет.

Подозреваемые были задержаны и доставлены в отделение полиции, где полностью признали свою вину. По факту возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.