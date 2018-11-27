В Череповце задержали дебошира из кафе на автозаправке

СЕГОДНЯ 12:26 2018-11-27T12:26:09+03:00

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В Череповце задержали хулигана с автозаправки. Юноша попал под статью за буйное поведение в кафе.

26 ноября с заправки на Кирилловском шоссе поступил вызов в полицию. Испуганная сотрудница заведения нажала тревожную кнопку.

По приезде Росгвардии выяснилось, что в кафе шумно общались два молодых человека, не реагирующих на просьбы персонала не нарушать порядок. В ответ на замечание один из парней оскорбил сотрудников. Затем дебоширы покинули заправку.

Однако по приметам удалось найти нарушителя. 19-летнего череповчанина обвиняют в мелком хулиганстве. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей, либо арест на срок 15 суток, сообщает пресс-служба Росгвардии.