Житель Шекснинского района сексуально развращал свою 13-летнюю дочь

СЕГОДНЯ 12:08 2018-11-27T12:08:15+03:00

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ЧП на сексуальной почве произошло в Шекснинском районе. Следователи управления СК РФ сообщают, что 36-летний мужчина развращал свою 13-летнюю дочь. О непристойных действиях родителя подросток пожаловалась матери. Семья проживала в одной из деревень Шекснинского района.

Есть все данные о том, что в ноябре этого года совершал сексуальные действия со своей дочерью. Ребенок, в силу возраста и разницы физической силы не могла дать ему отпор.

Девочка не стала терпеть домогательства отца и пожаловалась матери. Та обратилась в полицию. Насильник был задержан.