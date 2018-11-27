В Вологде трудник украл пожертвования из храма
В Вологде в Лазаревском храме 37 -летний мужчина украл деньги.
, который находится на территории кладбища, на улице Бурмагиных в Вологде,
Как сообщает УМВД области, мужчина был без работы, но помогал храму по хозяйству.
Инцидент случился в минувшие выходные. Мужчина, выпив, хотел продолжить возлияния, но денег у него не было.
Но он знал, где хранится ключ от храма, а также где находятся деньги.
Поэтому он пошел на преступление и совершил кражу.
Это было запечатлено видеокамерами.
В результате он был изобличен и задержан.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в краже и ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.