2018-11-27T12:01:24+03:00
Происшествия

В Вологде трудник украл пожертвования из храма

Его грех запечатлела видеокамера
Иван Чухнин
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В Вологде в Лазаревском храме 37 -летний мужчина украл деньги.

, который находится на территории кладбища, на улице Бурмагиных в Вологде,

Как сообщает УМВД области, мужчина был без работы, но помогал храму по хозяйству.

Инцидент случился в минувшие выходные. Мужчина, выпив, хотел продолжить возлияния, но денег у него не было.

Но он знал, где хранится ключ от храма, а также где находятся деньги.

Поэтому он пошел на преступление и совершил кражу.

Это было запечатлено видеокамерами.

В результате он был изобличен и задержан.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в краже и ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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