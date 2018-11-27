2018-11-27T02:59:50+03:00
Происшествия

"Форд" врезался в опору на Октябрьском мосту

Водитель иномарки серьезно пострадал
Иван Чухнин
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--Фото: по Череповцу ОГИБДД
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26 ноября произошло серьезное ДТП на Октябрьском проспекте в Череповце. Как сообщает отдел ГИБДД по Череповцу, в 14:40 у дома 72-А по Октябрьскому проспекту в столб врезался "Форд". Этому предшествовало неумелое перестроение водителя другой иномарки.

Мужчина 56 лет управлял машиной «Тойота Королла», ехавшей по проспекту со стороны улицы Рыбинской. Он стал перестраиваться, причем не пропустил «Форд Мондео», который двигался в попутном направлении по соседней полосе. От столкновения «Форд» откинуло на световую опору. У водителя «Форда», мужчины 40 лет, медики диагностировали тяжелые травмы: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки, открытый перелом правого бедра и закрытый перелом правой голени.

Он был срочно госпитализирован.

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