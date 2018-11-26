2018-11-26T17:28:23+03:00
Общество

Кваритры получили вологодские сироты

Исполнить закон заставила областная прокуратура
Мария Малютина
Поделиться:
Изменить размер текста:

В прокуратуру Вологодской области поступило два обращения по поводу предоставления жилья сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Напомним, в 1996 году был принят соответствующий закон, который предусматривает дополнительные гарантии и социальную поддержку сиротам. Чтобы получить жилье, важно написать письменное заявление и достигнуть возраста 18 лет.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что жилые помещения заявителям не предоставлялись долгое время из-за бездействия судебных приставов-исполнителей.

В результате права сирот был соблюдены, им предоставлено жилье по договорам специального найма, - сообщает Прокуратура Вологодской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое детей оказались в кювете под Вологдой
Вологжане смогут записаться к врачу на новом сайте
Незаконную мигрантку из Китая обнаружили в поселке Кипелово
Под лед реки Вологды провалился мужчина
Пьяный вологжанин выломал чужие двери
Дорогой «Ланд Крузер» у вологжанки могут отнять за долги
Пролечить наркомана и правильно питаться поможет «Телефон здоровья» в Вологде
73-летний дед подсел на детское порно
В «Четырех свадьбах» победили молодожены из Череповца
Под Череповцом создадут новый исправительный центр
Грандиозный пожар произошел в Череповце из-за короткого замыкания
Пятерка сильнейших команд России ждет «Вологда – Чевакату»
Низкая дисциплина стала причиной очередного проигрыша ХК «Северсталь»
В Череповце нашли сбежавшего после ДТП водителя
45-летний юбилей Вологодская музыкальная школа № 4 отмечала 3 часа
Череповчанка на легковушке протаранила автобус, потеряв сознание
Под Вологдой убили офицера Вооруженных сил России
17-летний череповчанин ударил соседа разводным ключом
В Грязовце суд отправил на четыре года в колонию начальника лесничества
Улицу Предтеченскую в Вологде перекроют на пару ночей
Телефонный террорист из Волгограда напугал череповчан
Вологда планирует дать дошкольникам еще 1250 мест
Валерий Астахов перешел на руководящую должность в Вологду
В Кадуе два рыбака перевернулись на лодке, один - погиб
В Череповце джип сбил девочку-подростка на переходе
Последние ноябрьские выходные заморозят вологжан
Череповецкую «Северсталь» разгромило питерское ЦСК