Кваритры получили вологодские сироты

26 Нояб. 17:27 2018-11-26T17:28:23+03:00

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В прокуратуру Вологодской области поступило два обращения по поводу предоставления жилья сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Напомним, в 1996 году был принят соответствующий закон, который предусматривает дополнительные гарантии и социальную поддержку сиротам. Чтобы получить жилье, важно написать письменное заявление и достигнуть возраста 18 лет.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что жилые помещения заявителям не предоставлялись долгое время из-за бездействия судебных приставов-исполнителей.

В результате права сирот был соблюдены, им предоставлено жилье по договорам специального найма, - сообщает Прокуратура Вологодской области.