Трое детей оказались в кювете под Вологдой

26 Нояб. 16:07 2018-11-26T16:07:49+03:00

Женщина не справилась с управлением иномаркой

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24 ноября женщина не справилась с управлением иномаркой, та вылетела с дороги и опрокинулась. В салоне были школьники.

ЧП произошло на трассе «Лентьево- Бабаево-Борисово-Судское», сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

37-летняя вологжанка отправила в кювет автомобиль «Джили Эмгранд».

В больнице оказались пассажиры - трое школьников 10,11,15 – летнего возраста.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, все дети были пристегнуты ремнями безопасности, но все-таки были получены травмы. Их срочно госпитализировали. Состояние детей - удовлетворительное.