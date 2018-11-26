Трое детей оказались в кювете под Вологдой
Женщина не справилась с управлением иномаркой
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24 ноября женщина не справилась с управлением иномаркой, та вылетела с дороги и опрокинулась. В салоне были школьники.
ЧП произошло на трассе «Лентьево- Бабаево-Борисово-Судское», сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.
37-летняя вологжанка отправила в кювет автомобиль «Джили Эмгранд».
В больнице оказались пассажиры - трое школьников 10,11,15 – летнего возраста.
Как выяснили сотрудники ГИБДД, все дети были пристегнуты ремнями безопасности, но все-таки были получены травмы. Их срочно госпитализировали. Состояние детей - удовлетворительное.