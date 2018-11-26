Вологжане смогут записаться к врачу на новом сайте

СЕГОДНЯ 14:25 2018-11-26T14:34:06+03:00

Он будет удобней и проще

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В Вологодской области появится новый портал для получения медицинских услуг.

Новый портал начнет свою работу с 3 декабря. На нем будет представлен больший перечень услуг.

Как сообщает Департамент здравоохранения Вологодской области, новый портал заменит существующий, значительно упростив его. Сервис будет развиваться поэтапно, но раздел «Запись на прием» будет доступен сразу.

К началу следующего года портал дополнится новыми сервисами и функциями. Остальные разделы будут добавлены в течение первого квартала 2019 года.

В связи с обновлением сайта Департамент здравоохранения предупреждает о возможных перебоях в его работе. Так, сервис листов ожидания будет отключен с 3 по 15 декабря. Все листы ожидания появятся на портале до конца года, их очередность сохранится.