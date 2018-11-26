2018-11-26T14:16:36+03:00
Общество

Незаконную мигрантку из Китая обнаружили в поселке Кипелово

Ей и троим гражданам Узбекистана, а также работодателю грозят штрафы
Елизавета Петрова
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В Вологодском районе, в поселке Кипелово, сотрудники ОМВД при силовой поддержке Управления Росгвардии региона провели оперативно-профилактическое мероприятие.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, в ходе рейда были выявлены нарушения: на одном из местных предприятий были обнаружены трудовые мигранты из Узбекистана и Китая, у которых не было необходимых для работы в России документов.

В отношении гражданки «поднебесной» и трех граждан Узбекистана были составлены административные материалы, которые предусматривают штраф. Также, по отношению работодателя возбуждено административное расследование по двум статьям, которые предусматривают наказание в виде административного штрафа для юридических лиц в размере до 500 тысяч рублей и до 800 тысяч рублей, либо приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.

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