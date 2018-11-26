2018-11-26T14:06:08+03:00
Происшествия

Под лед реки Вологды провалился мужчина

Очевидцы разместили снимки ЧП в сетях
Иван Чухнин
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ЧП произошло 26 ноября на «затоне» реки Вологды, что в Заречье, возле улицы Машиностроительная. Фотографии произошедшего появились в соцсетях.

На фотографиях видно, что затон сковало льдом. На него вышли мужчины. Затем один из мужчин провалился. Второй мужчина, находившийся неподалеку, увидев, что человек попал в беду, пошел на помощь. Он ползком добрался по льду к утопающему и помог ему выбраться из полыньи. Затем они благополучно отползли от полыньи. Им удалось выбраться на берег.

В экстренные службы никаких звонков от них не поступало.

Напомним, находиться на неокрепшем льду строго запрещено.

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