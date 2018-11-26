2018-11-26T11:36:56+03:00
Происшествия

Пьяный вологжанин выломал чужие двери

Он пошел выяснять отношения с соседом
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Молодой человек не смотря на препятствия проник в чужой домМолодой человек не смотря на препятствия проник в чужой домФото: СУ СК РФ по Вологодской области
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На пьяные разборки вызывал 20-летний никольчанин своего соседа. Он пришел к нему «в гости», но 31-летний мужчина отказался пускать агрессивного молодого человека домой. На разговоры к нему тоже не вышел, и парень почувствовал себя обиженным. Он выломал замки и вошел в чужой дом.

Теперь за незаконное проникновение в жилище ему грозит серьезный штраф – до 40 тысяч рублей, либо до трех месяцев ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

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