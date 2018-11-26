Дорогой «Ланд Крузер» у вологжанки могут отнять за долги

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-26T11:15:48+03:00

Она не заплатила по штрафам около 800 тысяч рублей

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На спецстоянку доставили имущество должницы из Вологды. Легендарный внедорожник «Тайота Ланд Крузер» арестовали за долги по штрафам. Как пояснили в пресс-службе УФССП области, дорогостоящую машину остановили в ходе совместного рейда с сотрудниками ГИБДД. За рулем иномарки находился гражданский муж вологжанки. Узнав о задержании, женщина приехала в отдел сама, но долг не вернула.

Сотрудники ведомства передали авто на ответственное хранение и предупредили о нарушениях. Через некоторое время хозяйка «Ланд Крузера» посетила ведомство, но оплатить долг по-прежнему не смогла. Теперь у нее есть 10 дней, чтобы заплатить деньги и вернуть свое авто из под ареста. В противном случае, внедорожник будет продан за долги.