2018-11-26T11:15:48+03:00
Происшествия

Дорогой «Ланд Крузер» у вологжанки могут отнять за долги

Она не заплатила по штрафам около 800 тысяч рублей
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
Поделиться:
Внедорожник может уйти с молоткаВнедорожник может уйти с молоткаФото: УФССП по Вологодской области
Изменить размер текста:

На спецстоянку доставили имущество должницы из Вологды. Легендарный внедорожник «Тайота Ланд Крузер» арестовали за долги по штрафам. Как пояснили в пресс-службе УФССП области, дорогостоящую машину остановили в ходе совместного рейда с сотрудниками ГИБДД. За рулем иномарки находился гражданский муж вологжанки. Узнав о задержании, женщина приехала в отдел сама, но долг не вернула.

Сотрудники ведомства передали авто на ответственное хранение и предупредили о нарушениях. Через некоторое время хозяйка «Ланд Крузера» посетила ведомство, но оплатить долг по-прежнему не смогла. Теперь у нее есть 10 дней, чтобы заплатить деньги и вернуть свое авто из под ареста. В противном случае, внедорожник будет продан за долги.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вологжане смогут записаться к врачу на новом сайте
Незаконную мигрантку из Китая обнаружили в поселке Кипелово
Под лед реки Вологды провалился мужчина
Пьяный вологжанин выломал чужие двери
Пролечить наркомана и правильно питаться поможет «Телефон здоровья» в Вологде
73-летний дед подсел на детское порно
В «Четырех свадьбах» победили молодожены из Череповца
Под Череповцом создадут новый исправительный центр
Грандиозный пожар произошел в Череповце из-за короткого замыкания
Пятерка сильнейших команд России ждет «Вологда – Чевакату»
Низкая дисциплина стала причиной очередного проигрыша ХК «Северсталь»
В Череповце нашли сбежавшего после ДТП водителя
45-летний юбилей Вологодская музыкальная школа № 4 отмечала 3 часа
Череповчанка на легковушке протаранила автобус, потеряв сознание
Под Вологдой убили офицера Вооруженных сил России
17-летний череповчанин ударил соседа разводным ключом
В Грязовце суд отправил на четыре года в колонию начальника лесничества
Улицу Предтеченскую в Вологде перекроют на пару ночей
Телефонный террорист из Волгограда напугал череповчан
Вологда планирует дать дошкольникам еще 1250 мест
Валерий Астахов перешел на руководящую должность в Вологду
В Кадуе два рыбака перевернулись на лодке, один - погиб
В Череповце джип сбил девочку-подростка на переходе
Последние ноябрьские выходные заморозят вологжан
Череповецкую «Северсталь» разгромило питерское ЦСК