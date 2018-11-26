Пролечить наркомана и правильно питаться поможет «Телефон здоровья» в Вологде

СЕГОДНЯ 10:47 2018-11-26T10:47:21+03:00

О витаминах и полезных свойствах продуктов можно узнать бесплатно Фото: Евгения ГУСЕВА

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В среду, 28 ноября, на вопросы отвечает нарколог и психиатр Павел Лавров. Врач расскажет, как лечить тяжелую алкогольную и наркотическую зависимость, а также о профилактике этих заболеваний.

На следующий день, 29 ноября, звонки примет специалист по питанию областного Центра медицинской профилактики Людмила Курбанова. Она расскажет об особенностях питания осенью и зимой. Она поможет поддержать организм в тонусе и избавиться от лишнего веса.

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