Пролечить наркомана и правильно питаться поможет «Телефон здоровья» в Вологде
Позвонить по острым вопросам может любой совершеннолетний вологжанин
О витаминах и полезных свойствах продуктов можно узнать бесплатноФото: Евгения ГУСЕВА
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В среду, 28 ноября, на вопросы отвечает нарколог и психиатр Павел Лавров. Врач расскажет, как лечить тяжелую алкогольную и наркотическую зависимость, а также о профилактике этих заболеваний.
На следующий день, 29 ноября, звонки примет специалист по питанию областного Центра медицинской профилактики Людмила Курбанова. Она расскажет об особенностях питания осенью и зимой. Она поможет поддержать организм в тонусе и избавиться от лишнего веса.
Горячая линия работает в Вологде с 15 до 16 часов по номеру: (8172) 72-00-60