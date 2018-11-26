73-летний дед подсел на детское порно

СЕГОДНЯ 10:24 2018-11-26T10:24:32+03:00

После суда он не смог остановиться и продолжил рассылку запрещенного контента в интернете

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Пожилой череповчанин скачивал детское порно к себе на стационарный компьютер и потом посылал его другим пользователям. Баловаться запрещенным видео он начал еще в 2016 году. В феврале дед отправил со своей почты порнографическое видео со школьницами. Тогда на него было возбуждено уголовное дело, а в 2017 году прошел суд.

Однако это не остановило череповчанина, и он продолжил рассылку запрещенного контента снова. Как рассказали «Комсомолке» в следственном управлении СК РФ по Вологодской области, сотрудники отдела «К» установили, что и осужденный череповчанин продолжал рассылку.

Сейчас материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд. И активный дед будет осужден за оборот видео с порнографическими изображениями несовершеннолетних повторно.