В «Четырех свадьбах» победили молодожены из Череповца
Они обошли соперников и получили главный приз – романтическое путешествие на двоих
Фото из архиваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Молодая семья – Денис и Оксана Рузановы – победили в одном из реалити-шоу на центральном тв. Канал «Пятница» признал свадебное торжество череповчан лучшим событием 2018 года. В программе «Четыре свадьбы» молодожены боролись за главный приз – романтическое путешествие. Ведущая роль была определена невестам. Они представляли свои свадьбы, гуляли на других и выставляли оценки.
В итоге Оксана и Денис обошли пары из Москвы, Долгопрудного и Ливны (Орловская область). По общему мнению участников, их торжество стало самым ярким событием минувшего лета в городе металлургов.