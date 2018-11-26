В «Четырех свадьбах» победили молодожены из Череповца

СЕГОДНЯ 09:58 2018-11-26T10:52:30+03:00

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Молодая семья – Денис и Оксана Рузановы – победили в одном из реалити-шоу на центральном тв. Канал «Пятница» признал свадебное торжество череповчан лучшим событием 2018 года. В программе «Четыре свадьбы» молодожены боролись за главный приз – романтическое путешествие. Ведущая роль была определена невестам. Они представляли свои свадьбы, гуляли на других и выставляли оценки.

В итоге Оксана и Денис обошли пары из Москвы, Долгопрудного и Ливны (Орловская область). По общему мнению участников, их торжество стало самым ярким событием минувшего лета в городе металлургов.