2018-11-26T11:39:05+03:00
Общество

Под Череповцом создадут новый исправительный центр

Открытие планируют на январь 2019 года
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Осужденный за работойОсужденный за работойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На базе исправительной колонии №7 буквально через 1,5 месяца должен начать работать новый исправительный центр. В нем будут работать вологжане, приговоренные к исправительным работам. Они будут убирать улицы, красить бордюры, собирать мусор и выполнять любую другую общественно полезную работу. Некоторые категории граждан сюда не попадут никогда. Это несовершеннолетние, инвалиды первой и второй групп, женщины старше 50 лет и т.д.

Это достаточно мягкое наказание для осужденных. Они не ходят под конвоем, добираются до места работы и обратно сами, могут встречаться с семьей, а отбыв треть наказания, могут снять квартиру или комнату неподалеку от центра. Как рассказало руководство УФСИН, новое учреждение будет располагаться в поселке Суда рядом с колонией-поселением, которая и обеспечит рабочих горячим питанием. Из заработной платы осужденные будут платить иски, в том числе, алименты, однако на руках у них остается не менее чем четверть от заработка.

Открытие исправительного центра планируют на январь 2019 года.

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