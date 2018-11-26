Грандиозный пожар произошел в Череповце из-за короткого замыкания

СЕГОДНЯ 08:50 2018-11-26T09:11:33+03:00

Два жильца отравились дымом и были доставлены в медсанчасть «Северстали»

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В минувшие выходные с улицы Командарма Белова эвакуированы около 70 человек. Причина ЧП – короткое замыкания электрокабеля. Пламя вспыхнуло около половины восьмого вечера в шахте между этажами. Оно опалило щитки, электропроводку, тв-кабель, пролеты и заволокло густым едким дымом лестничную площадку. На место ЧП прибыли 34 пожарных.

Срочно из 9-этажки было эвакуировано 69 человек. 9 жильцов спасали в противогазах, двое из них отравились угарным газом. С диагнозом отравление продуктами горения в медсанчасть «Северстали» доставили двое пенсионеров: 69-летний мужчина и 61-летняя женщина.

Чтобы справиться с огнем, огнеборцам понадобился ровно час, площадь пожара составила около 60 квадратных метров, ущерб – устанавливается. Управляющая компания устраняет последствия возгорания и восстанавливает электроснабжение дома.