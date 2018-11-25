Пятерка сильнейших команд России ждет «Вологда – Чевакату»

25 Нояб. 21:52 2018-11-25T21:52:17+03:00

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Вологодские «пчелки» второй раз побеждают сильнейшие команды женской Суперлиги -1 РФ. В предыдущих играх они одолели лидера «Ростов-Дон-ЮФУ». Сегодня, 25 ноября,наши баскетболистки выиграли у гостей из «Ставропольчанка-СКФУ» со счетом 76:61. Они уверенно вели все четыре периода, дав фору соперницам только в самом начале игры.

До сих пор команда была на 6 месте в турнирной таблице Суперлиги-1. При очередной победе она автоматически входит в пятерку сильнейших команд России.