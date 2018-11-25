Низкая дисциплина стала причиной очередного проигрыша ХК «Северсталь»
Череповецкие хоккеисты проиграли москвичам со счетом 2:1. ХК «Северсталь» продержался весь первый период - много опасных моментов и ни одной шайбы не забито. Во второй половине матча счет открыл Илья Никулин. В этот момент «желто-черные» играли в меньшинстве: трое против шестерых. Ответную шайбу забил Матей Странски.
Заключительный период был напряженным, наши хоккеисты снова играли в меньшинстве. Победный удар опять нанес хоккеист «Динамо» Никулин. Финальная сирена только зафиксировала проигрыш хозяев поля.
«Никто не хотел уступать. К сожалению, у некоторых хоккеистов игровая дисциплина была не на высшем уровне. Оставлять команду два раза втроём не имеем права», - пояснил Павел Торгаев, и.о. главного тренера ХК «Северсталь»
Следующая игра пройдет в городе металлургов во вторник, 27 ноября, с хоккейным клубом «Барс».