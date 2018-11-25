2018-11-25T21:35:14+03:00
Спорт

Низкая дисциплина стала причиной очередного проигрыша ХК «Северсталь»

Хоккеистов обыграло московское «Динамо»
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Фото из официальной группы ХК "Северсталь"Фото из официальной группы ХК "Северсталь"Фото: vk.com
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Череповецкие хоккеисты проиграли москвичам со счетом 2:1. ХК «Северсталь» продержался весь первый период - много опасных моментов и ни одной шайбы не забито. Во второй половине матча счет открыл Илья Никулин. В этот момент «желто-черные» играли в меньшинстве: трое против шестерых. Ответную шайбу забил Матей Странски.

Заключительный период был напряженным, наши хоккеисты снова играли в меньшинстве. Победный удар опять нанес хоккеист «Динамо» Никулин. Финальная сирена только зафиксировала проигрыш хозяев поля.

«Никто не хотел уступать. К сожалению, у некоторых хоккеистов игровая дисциплина была не на высшем уровне. Оставлять команду два раза втроём не имеем права», - пояснил Павел Торгаев, и.о. главного тренера ХК «Северсталь»

Следующая игра пройдет в городе металлургов во вторник, 27 ноября, с хоккейным клубом «Барс».

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