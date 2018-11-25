В Череповце нашли сбежавшего после ДТП водителя

25 Нояб. 16:33 2018-11-25T16:51:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Скрывшаяся с места ДТП череповчанка найдена. Хозяйка «КИА Соренто» наехала накануне, 24 ноября, на 69-летнго пешехода. Пенсионерка переходила дорогу во дворе своего дома на проспекте Победы, 102 б. Иномарка с места аварии уехала, а пострадавшую бригада скорой помощи с ушибом правой стопы доставила в областную больницу №2.

По сообщению из ЕДДС Череповца, личность водителя была установлена. Задержанная от медосвидетельствования на состояние опьянения отказалась.