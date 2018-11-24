Череповчанка на легковушке протаранила автобус, потеряв сознание

СЕГОДНЯ 20:26 2018-11-24T20:28:05+03:00

Она госпитализирована в больницу

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Необычное ДТП случилось в Череповце на улице Ленина. "Хендай Гетс" догнал и врезался в автобус, при этом была разбита легковушка.

Как сообщает портал GorodChe.ru сссылкой на ГИБДД ОГИБДД, за рулем находилась 29-летняя девушка. По предварительной информации, ей стало плохо, она потеряла сознание и протаранила автобус №27.

В результате столкновения она была сильно травмирована: у нее закрытая черепно-мозговая травма, разбито лицо, оцарапаны ноги.

Водитель была госпитализирована.