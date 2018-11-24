Под Вологдой убили офицера Вооруженных сил России

СЕГОДНЯ 18:37 2018-11-24T23:04:51+03:00

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Под Вологдой, в двух километрах от поселка Стризнево обнаружено тело офицера Вооруженных сил России.

"30-летний мужчина найден с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"", - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Тело офицера, который служил в находящемся неподалеку поселке Федотово, нашли сослуживцы. Он лежал рядом трассой, где стоял его автомобиль.

На месте происшествия побывали криминалисты. Сейчас следователи разыскивают свидетелей преступления и просят, если есть какая-то информация о случившемся, сообщить в районный следственный отдел (Некрасовский переулок, д. 1), или по телефону (8172) 57–21–55, или в ближайший отдел полиции.

Как сообщает местный паблик "В точку", у офицера остались жена и 7-летний сын.