Под Вологдой убили офицера Вооруженных сил России
Под Вологдой, в двух километрах от поселка Стризнево обнаружено тело офицера Вооруженных сил России.
"30-летний мужчина найден с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"", - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.
Тело офицера, который служил в находящемся неподалеку поселке Федотово, нашли сослуживцы. Он лежал рядом трассой, где стоял его автомобиль.
На месте происшествия побывали криминалисты. Сейчас следователи разыскивают свидетелей преступления и просят, если есть какая-то информация о случившемся, сообщить в районный следственный отдел (Некрасовский переулок, д. 1), или по телефону (8172) 57–21–55, или в ближайший отдел полиции.
Как сообщает местный паблик "В точку", у офицера остались жена и 7-летний сын.