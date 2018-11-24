17-летний череповчанин ударил соседа разводным ключом
В Череповце 17-летний парень пойдет под суд, потому что попытался защитить свою мать. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия.
ЧП случилось в ночь на 2 сентября 2018 года у жилого дома в проезде Клубный города Череповца.
Несколько пьяных жителей громко ссорились. Услышав шум, 17-летний парень решил защитить свою мать, которая удерживала от драки 34-летнего мужчину.
Он взял разводной ключ, вышел из квартиры на улицу и ударил сосела ключом по голове.
Мужчина попал в больницу, а парень под суд. По мнению следствия, матери ничего не угрожало.
Вскоре суд вынесет решение о его наказании.