В Грязовце суд отправил на четыре года в колонию начальника лесничества

СЕГОДНЯ 11:53 2018-11-24T21:49:19+03:00

У него арестовали дом с постройками в доход государства

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В Грязовце вынесен приговор начальнику местного лесничества.

Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Бывший начальник Грязовецкого территориального отдела – государственного лесничества управления организации государственного лесного контроля и надзора (лесной охраны) Департамента лесного комплекса Вологодской области обвинен во взятке в особо крупном размере.

Он, будучи должностным лицом, за вознаграждение пообещал руководителю лесозаготовительной организации поспособствовать в заключении долгосрочного договора аренды лесного участка. Им же был определен тариф мзды: 50 рублей за 1 кубический метр заготовленной древесины. В сумме это превышало 1 млн рублей.

Слово он сдержал: в декабре 2009 года чиновник помог лесозаготовителю пройти конкурсные процедуры и арендовать лесной участок, содействовал в согласовании документации. И с января 2010 года по апрель 2014 года получал дивиденды.

Предприниматель профинансировал строительство его жилого дома, бани, гаража и дровяника. Сооружения появились в Грязовецком районе и обошлись в сумму почти 1,5 млн. рублей.

В ходе следствия это имущество было арестовано.

Суд признал экс-чиновника виновным, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима и штрафом в размере 1 млн рублей.

Имумщество - жилой дом, баня, гараж, дровяник - конфисковано в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.