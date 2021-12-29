Лесовоз столкнулся с Фордом на федеральной трассе Кола21

Водитель Форд погиб на месте ДТП.
Фото: пресс-служба областного УМВД.
Еще одно столкновение с лесовозом произошло в Вологодской области. Трагедия на дороге произошла 29 декабря около 9:50 утра.
Как сообщили в областном УМВД, на 258 км федеральной автодороги «Вологда — Тихвин — Р21 Кола» - это Устюженский район.
Автомашина Форд врезалась в лесовоз КАМАЗ с прицепом, которым управлял 37- летний в
Это не первое ДТП с лесовозом в регионе.
Фото: пресс-служба областного УМВД.
одитель. В результате столкновения водитель Форда скончался на месте. Его личность устанавливается.
Сотрудники ГИБДД в настоящее время устанавливают все подробности произошедшего.