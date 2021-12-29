Лесовоз столкнулся с Фордом на федеральной трассе Кола21

Водитель Форд погиб на месте ДТП. Фото: пресс-служба областного УМВД.

Еще одно столкновение с лесовозом произошло в Вологодской области. Трагедия на дороге произошла 29 декабря около 9:50 утра.

Как сообщили в областном УМВД, на 258 км федеральной автодороги «Вологда — Тихвин — Р21 Кола» - это Устюженский район.

Автомашина Форд врезалась в лесовоз КАМАЗ с прицепом, которым управлял 37- летний в

Это не первое ДТП с лесовозом в регионе. Фото: пресс-служба областного УМВД.

одитель. В результате столкновения водитель Форда скончался на месте. Его личность устанавливается.

Сотрудники ГИБДД в настоящее время устанавливают все подробности произошедшего.