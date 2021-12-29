Вологжанка с собакой спасла мохноногого сыча

Фото: Дина Мишинцева.

Вологжанка спасла дикую птицу: в областном центре, в сугробе, она нашла сову. У птицы было сломано крыло. Дина Мишинцева прогуливалась на Белозерском шоссе с собакой. Пес и обнаружил беспомощную лесную гостью. Девушка, не будучи ветеринаром, сообщила о находке в областной охотдепартамент и зоозащитникам «Велеса». Так как специалисты по птицам находятся в Череповце, хищницу эвакуировали к орнитологу в город металлургов. А после осмотра её отправили в Москву.

Как выяснилось, птица - это мохноногий сыч. Крыло будут лечить, и , если восстановят летную способность, то птицу выпустят на волю. Если она не сможет жить в дикой природе, то ее попробуют подлечить и адаптировать к жизни на свободе в Центре реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин» или же в Центре помощи птицам Веры Пахомовой в Москве.

Как поясняют специалисты, мохноногий сыч - маленькая сова без ушных пучков. Одна из самых мелких птиц среди всех разновидностей сов. Лишь благодаря густому пушистому оперению, эта птица выглядит несколько крупнее — на самом деле, вес ее не достигает и двухсот граммов.