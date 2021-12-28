Двое детей в Вологде попали под машину

Оба ребенка после ДТП попали в больницу.

В Вологде 27 декабря под машину попали мальчик и девочка. Два ЧП произошли в разных микрорайонах города - в Заречье и на Станкозаводе.

О ДТП сообщает областное управление ГИБДД.

Так, 27 декабря в 16:20 около дома № 147 по улице Чернышевского 39-летний водитель на автомобиле "Лэнд Ровер", двигавшийся в сторону центра, сбил 9-летнего школьника.. Он переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Ребенок с травмами был доставлен в детскую областную клиническую больницу.

27 декабря в 16:20 девочка переходила улицу Залинейную в районе дома № 22. Ее сбил ВАЗ под управлением 34-летнего водителя, ехавшего со стороны центра.