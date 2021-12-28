5 новых видов упаковки будут делать на Сокольском ЦБК

Это первый в российской целлюлозно-бумажной промышленности корпоративный центр НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок). Он будет специализироваться на создании более эффективных и высокотехнологичных продуктов в области бумажной упаковки.

В R&D Центре Segezha Group - более 30 единиц современного оборудования для измерения прочности, разрыва при наполнении сухими смесями, проверки водонепроницаемости, других решений. Объем инвестиций – более 90 млн руб. Сотрудники центра займутся оптимизацией конструкции и дизайна, разработкой новых продуктов, испытанием упаковочных решений. Основные усилия будут концентрироваться вокруг проектов термоформуемой, пищевой, e-commerce, а также мелкоформатной упаковки. Особое внимание будет уделяться передовым упаковочным решениям – с биопокрытием, для свежих продуктов, из вторичного сырья, с тиснением.

Бумажная упаковка – одно из приоритетных направлений R&D компании. Определяющими при выборе данного направления стали: наибольший инновационный потенциал, сырьевая синергия и потенциально высокая скорость коммерциализации идей. На базе нового структурного подразделения планируется партнерство с клиентами холдинга, взаимодействие с ведущими университетами страны, российскими и зарубежными стартапами.

Планируется, что к 2022 году доля новых упаковочных продуктов и решений в портфеле Segezha Group составит не менее 10%. В фокусе внимания – замещение продукции из пластика и удовлетворение экологичных запросов осознанных потребителей. «Пластиковая упаковка используется в самых разных областях и продуктах. Чтобы предложить ей замену, необходимо создавать новую продукцию. Именно для этого и был построен наш R&D центр. На следующий год запланировано появление 5 новых видов упаковки. Надеюсь, что это новое направление будет успешным. За 2 год мы произвели 1,4 млрд единиц упаковки на наших предприятиях, и это далеко не предел, так как потребности в бумажной упаковке растут. Мы являемся крупнейшим производителем и безоговорочным лидером по бумажной упаковке в России и занимаем второе место в Европе», - отметил на открытии R&D центра Михаил Шамолин, президент Segezha Group.

АО «Сокольский ЦБК» также примет активное участие в работе нового структурного подразделения компании. Комбинат подключается к разработке новых упаковочных решений на основе жиростойкой бумаги, жиростойкого подпергамента, а также выпускаемой в Соколе мешочной бумаги. Сокольский подпергамент – уникальный для российского и международного рынков продукт. Это высокоэкологичный упаковочный материал. Он отлично подходит для упаковки пищевой продукции: обладает хорошей влагопрочностью, обеспечивает надежное хранение без изменения вкусовых качеств, блокирует проникновение посторонних запахов.